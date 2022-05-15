Takla atan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Takla atan, Turan B. idaresindeki 41 UC 116 Kocaeli plakalı otomobilde 1’i ağır 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile Bersan Ulusuy, ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ulusuy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Düzce Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Bersan Ulusuy’un arkadaşları olayı öğrenince hastaneye akın etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.