Öğrenciler baharın coşkusunu Resul Dindar’la doyasıya yaşadı

– Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, öğrencilerinin bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Düzce Üniversitesi Öğrenci Festivali (DÜFest 2022) üç gün süresince düzenlenen birbirinden güzel ve eğlenceli etkinliklerin ardından sona erdi.

Bu yıl ilk kez DÜFest 2022 adıyla düzenlenen öğrenci festivalinin üçüncü ve son günü, yine birbirinden zevkli ve çekişmeli Akademik Birimler Arası Öğrenci Futbol Turnuvası maçlarıyla başladı. Mezunlar Günü etkinliği ile devam eden DÜFest 2022’de ünlü radyo programcısı ve komedyen Serdar Gökalp, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak oldukça keyifli stand up gösterisiyle güne damgasını vurdu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı ise renkli görüntülere sahne oldu. Pilav Günü, sergiler, yarışmalar, halk oyunları, rodeo, İzci ve Dağcılık Toplulukları gösterileri, Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu showları, simültane satranç gibi farklı etkinlik ve gün boyu süren sürprizlerle öğrenciler gönüllerince eğlendi. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle sohbet ederek onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

Düzce Üniversitesi öğrenci grupları da canlı müzik programlarıyla müzikal yeteneklerini konuştururken, DJ performansları da geceye renk kattı.

Festivalin son gününde, Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Resul Dindar sahne alarak öğrencilerle buluştu. Eserlerini başarıyla seslendiren Resul Dindar, muhteşem bir sahne performansı sergileyerek öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Eserlere eşlik eden öğrenciler, final sınavları öncesinde moral buldu.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Resul Dindar’a teşekkür ederek plaket takdiminde bulunurken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü de organizasyonda emeği geçenlere plaket takdim etti.

Coşkulu, heyecanlı ve üç gün süresince tam bir şenlik havasında gerçekleşen DÜFest 2022 ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, unutamayacakları anlar ve hatıralarla ilkbahara merhaba demenin mutluluğunu yaşadı.

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