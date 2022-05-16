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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 günlük asker oldular

İHA

1 günlük asker oldular

– Düzce Jandarma Alay Komutanlığında bir günlük askerlik eğitimini tamamlayan 27 özel genç için düzenlenen törenle yemin edip terhis belgelerini aldı.
Düzce Alay Komutanlığında düzenlenen yemin törenine Vali Cevdet Atay, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, kurum müdürleri askeri personel ve engelli yakınları katıldı. Engelliler, törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra Türk Bayrağına ellerini koyarak yemin etti.
İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş yaptığı açıklamada, kutsal askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıması gerektiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askerlik hizmetini yapamayıp, askerlik özlemi çeken engellilere bir gün süreli temsili askerlik yaptırma faaliyetinin 2002 yılından itibaren Engelliler Haftasında icra edildiğini kaydetti. Engelliler adına yapılan açıklamada ise çok gururlu olduklarını bu fırsatı veren devlete ve kuruluşlara teşekkür ettiklerini belirtildi.
Konuşmaların ardından engelli askerlerin terhis belgeleri verildi ve tören geçişi yapıldı. Yemin eden askerler de çok mutlu olduklarını ifade etti. Ailelerde çocuklarının bir günlüğüne de olsa askerlik yaptıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

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