Jandarmadan ormancılara kenevir tanıtıldı

Düzce Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı ekim ve kenevir bitkisi hakkında orman işletme memurlarına ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine bilgilendirme yapıldı.

Düzce’de ekim mevsimi olması ile birlikte yasadışı ekimin önüne geçmek isteyen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanda yapılan yasadışı kenevir ekimi ile ilgili olarak Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ve Orman İşletme memurlarına bilgilendirme eğitimi verdi.

Ekipler ayrıca kenevir bitkisi hakkında da bilgiler verdi.

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