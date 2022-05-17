Judoda Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonasında mücadele eden Düzce Spor Akademisi sporcusu Yaren Sala, 63 kilogramda Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi, Türkiye Judo Federasyonu tarafından, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına 1 çalıştırıcı ve 13 sporcu ile katıldı. Şampiyonada mindere çıkan sporculardan 63 kilogramda Yaren Sala, Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olurken, 50 kilogramda Arda Işık Yıldızlar Türkiye 5.'si, 52 kilogramda Ece Okuyucu Yıldızlar Türkiye 7.'si ve 46 kilogramda Efe Gürsoy Yıldızlar Türkiye 7.'si olarak müsabakaları tamamladı.



"Hiçbir başarı tesadüf değildir"

Elde edilen başarının ardından değerlendirme de bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Spor Şehri Düzce projesi dahilinde atmış olduğumuz adımların karşılığını kısa süre içerisinde görmeye başladık. Önce akademimizin Milli sporcularından Sabri Kıroğlu, Brezilya’daki İşitme Engelliler Olimpiyatlarında elde ettiği şampiyonlukla göğsümüzü kabarttı. Güreşçilerimiz Türkiye ikinciliği ile sevincimizi katladı. Şimdi de Judoda Türkiye Şampiyonluğu geldi. Sporcumuzu tebrik ediyorum. Emeği geçen başta Akademimizin başkanı Muzaffer Leblebici olmak üzere çalıştırıcı ve tüm akademi personelimize teşekkür ediyorum. Düzce’nin gerçek bir spor şehri olması için üzerimize düşen ne ise yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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