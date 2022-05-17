Kadın girişimcilerden kadın istihdamı protokolü

Düzce TSO yönetiminde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, sanayide kadın istihdamının ve sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının artırılması ve sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli’ Projesi’nin ikinci protokolünü ilaç firmasıyla imzaladı.

Eğitim almış ancak istihdama katılamamış ve çalışmaya istekli kadınları Meslek Lisesi mezunu ve eğitimi devam eden gençleri hedefleyen projenin ikinci imza töreni ilaç firmasının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Tuncay Şahin, oda olarak özellikle son dönemde kadın girişimciliğine, kadınların ekonomik hayata dahil olmasına destekler sağlamaya çalıştıklarını belirterek “Gerek mentörlük faaliyetleri, gerekse eğitim çalışmaları ile kadınlarımızın ekonomik hayata dahil olmaları için teşvik ediyoruz. Biliyoruz ki kadınlarımız yaparsa en iyisini yapar. 2007 yılında TOBB başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun büyük çabalarıyla kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve odamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Düzce Kadın Girişimciler Kurulumuz ülke genelinde ses getiren çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bizler de kendilerine azami düzeyde destek olmaya çalışıyoruz. Bu projenin başarıya ulaşması için çalışacak ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortaya çıkan bu güzel birlikteliğin sonuna kadar arkasında duracağız” dedi.

Konuşmaların ardından imza töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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