Öğrenciler gökyüzüne 103 balon bıraktı

– Düzce'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kız yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yıl dönümü dolayısıyla gökyüzüne 103 Türk bayraklı balon bıraktı.

Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ellerindeki Türk bayrakları ve al bayraklı balonlarla bahçede toplandı. Ellerinde Türk Bayraklı balonlarla hilal şeklinde bir araya gelen öğrencilere, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’da eşlik etti. Öğrenciler ellerindeki Türk bayraklı 103 balonu gökyüzüne bıraktı. Yurtta kalan öğrencilerle gökyüzüne 103 balon bırakıldığını belirten Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Bu etkinlik klasik hale geldi. KYK’da gençlerimiz ile beraberiz. Gençlerimiz ile üçüncü kez bunu yapıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. Yılında 103 gencimiz ile 103 balonu gökyüzüne bıraktık. Gençlerimiz de bu etkinliğe destek çıktı. Buna benzer etkinliklerimiz devam edecek. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın” ifadelerini kullandı.

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