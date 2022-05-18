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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

İHA

TED Düzce Koleji kızlarda il birincisi oldu

– Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol turnuvasında TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.
TED Koleji kızlarda iddialı. Türkiye Okul Sporları tarafından düzenlenen Genç Kızlar B Voleybol Turnuvası finali yapıldı. Finalde Atatürk Anadolu Lisesini 32 mağlup eden TED Düzce Koleji kızları Düzce il birincisi oldu.
TED BoluDüzce Kolejleri Kurucusu Önder Tonyalı “Göstermiş oldukları çaba ve çalışmadan dolay öğrencilerimizi tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim” dedi.

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