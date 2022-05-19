DÜFest 2022’de Açı Eğitim kurumundan destek

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, düzenlenen Öğrenci Festivali (DÜFest 2022) üç gün süresince düzenlenen birbirinden güzel ve eğlenceli etkinliklerin ardından sona erdi. Festivale Düzce’de açıldığı günden bu yana düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle eğitime destek olan Açı Eğitim Kurumları ve English Fast’te festivale destek olarak farkını bir kere daha ortaya koydu.

Bu yıl ilk kez DÜFest 2022 adıyla düzenlenen öğrenci festivalinde 3 gün boyunca öğrenciler düzenlenen çeşitli yarışmalarla kıyasıya yarışırken Mezunlar Günü etkinliğinde ise üniversiteden mezun olan ve hayata atılan eski öğrenciler bir araya geldi. DÜFest 2022’de ünlü radyo programcısı ve komedyen Serdar Gökalp, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak oldukça keyifli stand up gösterisiyle öğrencilere komedi tufanı yaşattı. Ayrı8ca 3 Gün boyun öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi Meydanın ise renkli görüntülere sahne oldu. Pilav Günü, sergiler, yarışmalar, halk oyunları, rodeo, İzci ve dağcılık toplulukları gösterileri, binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu topluluğu showları, simültane satranç gibi farklı etkinlikler 3 gün boyunca devam etti. Öğrenciler gönüllerince eğlendiği festivalde . Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle sohbet ederek onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve öğrenciler ayrıca DÜFest 2022’ye destek veren sponsorlara özellikle de açıldığı günden bu yana düzenlediği kültürel ve sosyal etkinliklerle öğrenci ve velilerin yanında olan Açı Eğitim Kurumları ve English Fast’e teşekkür ettiler.

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