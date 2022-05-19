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– Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatı katına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Arapçiftliği Mahallesi 3012. Sokak'ta bulunan Kahraman Altay'a ait iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evin ikinci katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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