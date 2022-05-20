Sokaklar mehter marşı ile inledi, fenerler ile aydınlandı

– Düzce’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi. Mehter takımının marşları ile eşlik ettiği fener alayında meşaleler Düzce sokaklarını aydınlattı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fener alayı düzenlendi. Düzce Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle birlikte, mehter takımının çaldığı marşlara eşlik ederek Anıtpark meydanına kadar yürüdü. Meydanda toplanan vatandaşlara mehter takımı mini konser verdi. Fener alay, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi.

Program sonunda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu tür etkinliklere yoğun katılımından dolayı, daha büyük etkinlikler yapmak adına cesaretleniyoruz. İnşallah Cumhuriyet ellelebet payidar kalacak. Etkinliklerimiz bu hafta sonuna kadar devam edecek. 1521 Mayıs Gençlik Haftası bütün Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de kutlanıyor. Özellikle spor branşlarında KYK Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda ve gençlik merkezlerimizde faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

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