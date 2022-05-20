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Kasten öldürme suçundan aranan şahıs terminalde yakalandı

İHA

Kasten öldürme suçundan aranan şahıs terminalde yakalandı

– Düzce’de jandarma ekipleri kasten öldürme, uyuşturucu madde satın alma bulundurma, hakaret suçlarından aranan şahısları otobüs terminalinde yakaladı.
Düzce’de Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Merkez ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kasten öldürme suçundan aranan A.R. ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan aranan E. Z’yi gece yarısı Düzce otobüs terminalinde yakaladı.
Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözlem altına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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