Düzce'de jandarmadan suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de jandarmanın, aralarında 2 infaz koruma memurunun da bulunduğu suç örgütüne yönelik operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay boyunca yaptığı fiziki ve teknik takip sonrasında V.R. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 2 infaz koruma memurunun bulunduğu 16 kişinin `uyuşturucu madde ticareti yapmak´, `nitelikli yağma´, `kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´, `parada sahtecilik´ ve `rüşvet´ suçlarını işledikleri tespit edilerek, evlere baskın yapıldı. Örgüt lideri V.R.´nin de bulunduğu 16 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar da ele geçirildi. Suç örgütü üyesi E.T.´nin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-05-20 19:36:26
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