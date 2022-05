Bir günde iki koroner bypass yaptılar

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi, ilk kez bir günde iki koroner bypass cerrahisi yaparak başarılarına yenilerini ekledi.

Koroner arter bypass cerrahisi Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin deneyimli Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından ileri teknoloji kullanarak güvenli bir şekilde yapılıyor. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Melih Bal ve Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Yiğit Tanrısever’in başında bulunduğu sağlık ekibi, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde ilk kez iki hastaya aynı gün koroner bypass cerrahisi yaptı.

48 yaşındaki C.K ve 74 yaşındaki N.T’ye yapılan anjiyografide kalp damarlarında daralma tespit edildi. Yapılan kardiyoloji kalp damar cerrahi konseyi sonucu hastalara bypass cerrahisi uygulanması uygun görüldü. Tetkik ve değerlendirmelerin ardından her iki hasta için ameliyata engel bir durum olmaması üzerine aynı gün ameliyata alınan C. K.’nın tıkalı 3 damarı ve N.T.’nin tıkalı 4 damarı başarılı bir operasyon ile değiştirildi.

Ameliyat sonrası her iki hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Uyar, kontrollerin ardından hastaları şifa ile taburcu ettiklerini bildirdi.

