Gençlerin gösterisi büyük alkış aldı

– Cumayeri Belediyesi Kültür ve Sanat evi tiyatro gösterisi izleyenlerden tam not oldu.

Cumayeri Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Gençlik Haftası’nda eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen gençlik konseri ve tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

Tiyatro sanatçısı Nuri Kaya etkinliklerin belli aralıklarla devam edeceğini belirterek “Başta Cumayeri Belediye Başkanımız Mustafa Koloğlu olmak üzere desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, performanslarından dolayı gençleri tebrik etti.

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