Vali Atay'dan Uğur Okuluna ziyaret

Uğur Okulları Düzce kampüsünde incelemeler yapan Vali Cevdet Atay, öğrencilerle sohbet etti, YKS sınavına girecek olan 12. sınıf öğrencilerine sınavlarında başarılar diledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın özel eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede Uğur Okulları Düzce kampüsüne ziyaret gerçekleştiren Vali Cevdet Atay’ı okul kurucusu Gökhan Sarıgül karşıladı. Atay’a Uğur Okulları Düzce Kampüsü ziyaretinde Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ercan Öztürk’te eşlik etti.

Sınıfları gezen Vali Atay ve beraberindekiler, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda ise 18 Haziran’da YKS sınavına girecek olan 12. Sınıf öğrencileri ile hedefleri, çalışmaları hakkında da görüşen Vali Atay, öğrencilere sınavda başarılar dilemeyi de unutmadı.

Uğur Okulları Düzce Kampüsü Kurucusu Gökhan Sarıgül ise Vali Atay ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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