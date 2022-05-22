Karbon ayak izinizi azaltmak için pedal çevirdiler fidan diktiler

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencileri karbon ayak izinizi azaltın ve doğal çevreyi koruyun mesajı verdiler.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri Doç. Dr. Erol Sözen danışmanlığında topluma hizmet uygulamaları dahilinde Düzcelilere “Karbon ayak izinizi azaltın ve doğal çevreyi koruyun” dediler ve Düzce’nin arazi yapısı bakımından da bisiklet için uygun olduğunu belirttiler.

Öğrenciler konuya dikkat çekmek için bisiklet sürerek fidan dikmeye gittiler. Düzce Valiliği önünden hareket eden grup Bilim ve Sanat Eğitimi Merkezine kadar pedal çevirdiler. Buradaki öğrenci ve öğretmenlerle karbon salınımı ve çeşitli çevre sorunları üzerine fikir alış verişinde bulundular. Üniversiteli gençler Düzce Orman Müdürlüğü fidanlığından temin ettikleri fidanları Bilim ve Sanat Merkezi bahçesinde diktiler.

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