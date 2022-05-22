Korugöl turizme kazandırılıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korugöl’ün turizme kazandırılması için imzaladığı protokolün ardından bölgede yapılacak olan çalışmalar ile ilgili planlamayı alanda tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği paydaşlığında Düzce’de bulunan Korugöl Tabiat Parkı’nın turizme kazandırılarak ile katkı sağlamak için çalışmalar devam ediyor. 2022 yılının başında yapılan protokolün ardından bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Faruk Özlü, yapılması gereken çalışmalar ile ilgili plan ve programı paydaşlarla bilgi alışverişinde bulundu.

Korugöl’ün Düzce’nin önemli turizm değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Burada yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde görmek istedik. Saha çalışmalarının hızlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Yolunun asfaltlanması, yürüyüş yolları ve elektrik ile ilgili çalışmaları planladık. Daha önce söylediğimiz gibi haftada en az 10 bin turistin geleceği görsel güzelliğinin dillere destan olacağı doğa harikası Korugöl ve tesislerini Düzce’mize kazandırmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Korugöl’deki incelemeye Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen, Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, TÜRSAB Batı Karadeniz Başkanı Ercan Güner, BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fevai Arslan, Başkan Yardımcısı Önder Tonyalı ve belediye iştirak şirketleri müdürleri katıldı.

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