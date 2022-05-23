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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce’de bir hafta da 77 köpek kısırlaştırıldı

İHA

Düzce’de bir hafta da 77 köpek kısırlaştırıldı

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’nde, her gün düzenli yapılan kısırlaştırma çalışmalarında bu hafta 77 köpek kısırlaştırıldı.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Samet Gümüş, yapılan operasyonların önemine değinerek “Bu şekilde kontrolsüz nüfus artışı engellenirken, kısırlaşan hayvanlarda saldırganlık da ortadan kalkacaktır. Düzenli kısırlaştırma, tedavi ve yerine bırakma işlemlerinin yapılması, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik sıkıntıların da önüne geçecektir” dedi.
Müdürlük, öncelikle kontrolsüz üreme ile baş edebilmeyi hedefliyor. Bunun yanında dişilerde rahim ve yumurtalıkların kanser olma riskini ortadan kaldırmak, meme kanseri riskini azaltmak, erkeklerde ise prostat ve testis kanserleri riskini en aza indirmek, üreme organlarında görülen enfeksiyonların oluşmasını engellemek için yoğun çaba gösteriyor.
Kuruluşundan bu yana can dostlar için gösterdiği hassasiyet ile takdir toplayan, çok sayıda sokak hayvanının hayatını daha sağlıklı şekilde sürdürmesini sağlayan merkez, 1622 Mayıs tarihleri arasında 77 kısırlaştırma daha gerçekleştirerek can dostların yaşamlarına dokunmayı sürdürdü.
Bünyesinde barınan misafirlerine en iyi, en sağlıklı ve en uygun koşullarla sağlıklaştırma politikası uygulayan merkez, aynı tarihler arasında, tedavi ihtiyacı duyan 81 misafirin genel, 60 misafirinde parazit tedavisini başarı ile tamamladı.
Merkez, misafirlerinin kalıcı yuvalara yerleştirilmeleri noktasında yaptığı çalışmalar neticesinde aynı hafta içerisinde 4 misafirin de sahiplendirilmesine ön ayak oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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