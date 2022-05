Dünyaca ünlü şef aşçı Yunus Emre Akkor, Düzce’ye geldi Düzce’nin yöresel yemekleri dünya mutfağını barındırıyor

Do Kwon'a soruşturma

– Uluslararası Ödüllü şef Yunus Emre Akkor, Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi akademide Düzceli kadınlarla bir araya geldi. Workshop için Düzce’ye gelen Yunus Emre Akkor, birçok yemeğinin İtalyan, Fransız ve Japon mutfaklarına benzediğini belirtti.

Düzce Belediyesi tarafından açılan MSM ünlü şefleri ağırlıyor. İçinde MSM Akademiyi de barındıran Mutfak Sanatları Merkezi yemek yapma kültürünü Düzceli kadınlara ve aşçılara öğretmek amacıyla workshop çalışmalarında başladı. Bu çerçevede ilk workshopu ise uluslararası üne sahip Yunus Emre Akkor yaptı. Akkor workshop öncesinde Konuralp pirincini kullanarak yaptığı sarımsaklı pilav ise programa katılanlara farklı bir lezzet sundu.

Düzce’nin yemek kültürü ile ilgili olarak açıklama yapan Akkor, Düzce yemeklerinin Dünya mutfaklarının buluşma noktası olduğunu belirterek şunları söyledi; “Birçok millet Düzce’de bir arada yaşıyor. Hepsinin farklı mutfak kültürü var. Otlara bakarsanız kendinizi Akdeniz’de, hamur işine bakarsanız İtalya’da, Fasulye, kızartma diğer yemeklerine bakarsanız Fransa’da zannedersiniz. Yani aslında dünyadan birçok ülkeden birçok mutfağına benzeyen bir kültürü var Düzce mutfağının. Yemek kültürünü besleyen şey coğrafya, yaşanmışlıklar ve iklimin müsait olması ile ilgilidir. Düzce’de gerçekten bereketli topraklar var. Birçok halk birlikte yaşamış. Bu da yemek kültürünün olabildiğince geliştirmiş. Hem yokluk dönemini simgeleyen yemekler, hem ziyafetleri simgeleyen yemekler hem de her halkın kendi için yaptığı özel gün yemekleri de oldukça zenginleştirmiş.“



“Yunus Emre Akkor ile workshoplarımızı başlatıyoruz”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise etkinlik hakkında bilgi vererek; “Yaklaşık 6 ay kadar önce Mutfak Sanatları merkezimizi açmıştık. Buradaki faaliyetlerimiz güzel bir şekilde yürüyor. Bahar ile birlikte Türkiye’nin en tanınmış gurmelerini, en tanınmış şeflerini getirip Mutfak Sanatları merkezinde workshoplar düzenleyeceğiz. Bunların ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve Dünya ölçeğinde bilinen Yunus Emre Akkor2u Düzce’ye davet ettik. Bugün workshopumuzda Düzce yemekleri özelinde olacak. Konuralp pirinci ile kendi tarifleri üzerinden kendi tanımlamasıyla bir pilav pişirdi. İnşallah Düzce bundan sonra gastronomi ve mutfak sanatları alanında çok iyi bir yer, bir merkez haline gelecek. Düzce yemeklerinin dünya menülerine girmesi için bugünü ilk adım olarak düşünelim. Artık Düzce’nin yemeklerini bütün Türkiye ve Dünya tanıyacak” dedi.



“Bilinmeyen ve değerli olan Düzce’nin yemekleridir”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ayrıca Türkiye’de kebap gibi, lahmacun gibi yemeklerin her yerde yenilebildiğini ancak Düzce yemeklerinin ise gizli ve değerli olduğunu belirterek “Bilinen Türkiye’nin her yerinde olan yemekler var. Kebap, lahmacun, hamburger. Bunları bütün Türkiye’de bulmak mümkün. Burada bilinmeyen, değeri olan yemekler ise Düzce yemekleri. Düzce’nin çok zengin bir demografik yapısı ve zengin bir mutfağı var. Biz Mutfak Sanatları merkezini kurmakla ve Düzce yemekleri kitabını çıkartmakla gastronomide çok ciddi bir başlangıç yaptık. Bu başlangıcı sürdürülebilir kılacağız” dedi.

Programın sonunda ise Belediye Başkanı Dr. Faruk özlü ve AK Parti Genel Merkez kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Yunus Emre Akkor’a Düzce Yemekleri kitabını ve Düzce’nin yöresel ürünlerinin bulunduğu sepet hediye ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.