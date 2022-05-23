Kent Parkı kullanılmaz hale getirdiler

– Düzce’de 2010 yılından bu yana hizmet veren Kent Park’ta bulunan oturma grupları, tuvalet kapıları ve çocuk oyun gruplarına kendini bilmez bir takım kişiler tarafından zarar verildi.

Düzce kent merkezinde ağaçlar içinde vatandaşların nefes almaları için oluşturulan Kent Park’ta tüm park mobilyaları kendini bilmez kişi ya da kişilerce kırılarak kullanılmaz hale getirildi. Parkın içerisinde bulunan tüm park mobilyalarına verilen zarardan dolayı vatandaşların da şikayetçi olması üzere harekete geçen Düzce Belediyesi zararı tespit çalışmalarını tamamladı.



Ahşap aksamların hepsi kırılmış

Vatandaşların günün her saati ağaçlar içinde sakin ve ferah bir ortamda vakit geçirdiği Kent Parkta bulunan kamelyaların ahşap aksamları da kırıldı. Ayrıca çocukların kullandığı oyun grupları da kırılarak kullanılmaz hale getirildi. Öte yandan kapılarının kırıldığı, çeşme başlıklarının çalındığı ve çöplerin gelişigüzel atıldığı lavabolarda da tadilat çalışmalarına başlandı.

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