Zabıtadan kan bağışına destek

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli kan bağışlayarak kan ihtiyacının karşılanması hususunda destek oldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Zabıta memurları, Kızılay’ın mobil aracına giderek kan bağışında bulundu. Son günlerde kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlara örnek olmak için kan bağışı verdi. Belediye sınırları içinde huzur ve mutluluğu tesis etmekle görevli Zabıta personeli, örnek davranışı ile hem Kızılay’dan hem de vatandaşlardan takdir aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.