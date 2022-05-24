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Burslarından ayırdıkları bütçeyle köy okulunu yenilediler Üniversite öğrencileri anaokulu öğrencileri için canla başla çalıştı

İHA

– Düzce'de burslarından ayırdıkları bütçeyi çocuklar için harcayan üniversite öğrencileri, köy anaokulunu yeniledi. Okulun dış cephesini boyayan, duvarlara çizgi film karakterleri çizen gönüllü gençler, anaokulunu çocuklar için daha eğlenceli hale getirdi.

Burslarından ayırdıkları bütçeyle köy okulunu yenilediler Üniversite öğrencileri anaokulu öğrencileri için canla başla çalıştı

– Düzce'de burslarından ayırdıkları bütçeyi çocuklar için harcayan üniversite öğrencileri, köy anaokulunu yeniledi. Okulun dış cephesini boyayan, duvarlara çizgi film karakterleri çizen gönüllü gençler, anaokulunu çocuklar için daha eğlenceli hale getirdi.
Düzce Meraklılar Grubu (Dümerang) üyesi gençler, sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde Yenitaşköprü Anaokulu'nu yenilemek için çalışma başlattı. Çocukların daha iyi ortamda eğitim almalarını isteyen öğrenciler, çalışmalara temizlik ile başladı. Sabah erken saatlerde anaokuluna gelen gençler, temizliğin ardından tadilat ve boyama işlerini yaparak okulun yenilenmesini sağladı. Okulun dış cephesini boyayan öğrenciler, duvarlara çizgi film karakterlerini çizdi.
Muhtar Hüseyin Gür, gençlerin çalışmasını hayranlıkla izlediğini belirterek, "Meraklılar Grubu üyeleri bugün köyümüzdeki anaokulumuzu yenilediler. Çok güzel eserler çıkarttılar ortaya. Biz de merakla izliyoruz. Bittiğinde daha neler çıkacak ortaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burslarımızdan ayırdığımız bütçelerle projeyi yaptık"
Ekip olarak canla başla çalıştıklarını söyleyen Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nura Karslı, "Dümerang olarak Yenitaşköprü köyüne geldik. Öncelikli olarak bu projenin taslağı için çok uğraştık. 'Hangi köy okulunda ihtiyaç var', 'Hangisinde yenileme yapmalıyız' diye araştırma yaptık. Daha sonrasında Yenitaşköprü köyünün anaokulunda bakıma ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Sabah saatlerinde okula gelerek öncelikli olarak dış cephelerde boya çalışması yaptık. Sonrasında anaokulu öğrencilerine hitap etmesi için çizgi film karakterleri ile süsleme çalışması yaptık. Her şeyi olabildiğince kendi bütçemizden yaptık. Burslarımızdan ayırdığımız bütçeler doğrultusunda sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdik. Açıkçası sosyal sorumluluk projesi olduğu için çocukları sevindirmek ana amacımızdı. Ekip olarak canı gönülden canla başla çalıştık" diye konuştu.

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