Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

DHA

Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım


Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de kamyoncuların sorunlarını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum. Köprüler, yollardaki büyük paraları düzelteceğiz. O yollar, köprüler kamu özel iş birliği yap-işlet-devret, tamamını kamulaştıracağım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Kamyoncular Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kamyoncuların sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, plaka sınırlaması getirilmesi gerektiğini belirterek, "Kamyon plakalarının sınırlanması lazım. Her önüne gelen kamyon almaması lazım. Bu meslek önemli meslek. Siz bir hafta kontak kapatırsanız, Türkiye'de hayat durur. İşiniz bu kadar önemliyse çok güçlü olduğunuz da çıkıyor, siz güçlüsünüz demektir. Plaka sınırlaması da olsun. O da sizin kıdem tazminatınız olur" dedi.
Köprüleri kamulaştıracağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Size söz veriyorum. Köprüler, yollardaki büyük paraları düzelteceğiz. Böyle bir rezalet olmaz. Euro bazında ihale veriyorsun ya da dolar bazında veriyorsun. Kur garantisi veriyorsun. Devlet hazine garanti veriyor. 100 liraya yapılacak iş 500 liraya yapılıyor. Maliyet size, bana esnafa çıkıyor. Bu parayı siz ödüyorsunuz. O yollar köprüler kamu özel iş birliği yap-işlet-devret, tamamını kamulaştıracağım. Rahmetli Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa siz de aynısı ödeyeceksiniz" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin soyulacak bir ülke olmadığını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunu sadece kamyoncular için değil, Türkiye için yapıyorum. Türkiye soyulacak bir devlet değildir. Bir avuç kişiye, 5 kişiye dünyanın parasını veriyorsunuz. Hastane yapıyorsun devlet kendisi 3 milyara yapıyor, kamu özel iş birliği ile 6 milyara yapıyorlar. Bu nasıl oluyor? Kimse kusura bakmasın, bu beşli çeteyi devleti soymaktan alıkoyacağım. Devleti soyuyorlar, parayı siz ödüyorsunuz. Bu nereye kadar gidecek?" (DHA)DHA-Politika Türkiye-Düzce Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ
2022-05-25 12:09:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Siyasette yeni bir anlayışı egemen kılmak istiyoruz" Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'de
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Siyasette yeni bir ...
Antik tiyatroda 2 bin yıl sonra ilk oyun Konuralp Antik Tiyatrosu kapılarını Aristophanes’in Kuşları ile açtı
YEREL HABERLER Antik tiyatroda 2 bin yıl sonra ilk oyun Konuralp ...
Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu
YEREL HABERLER Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile ...
Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek
YEREL HABERLER Saniyede Kadın Eli'ne Delta Çoraptan destek
Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor 10 okula 187 atık kutusu yerleştirildi
YEREL HABERLER Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor 10 okula 187 ...
Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler
YEREL HABERLER Osmanlı Mutfağından örnek lezzetleri öğrendiler
Düzce’de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti
YEREL HABERLER Düzce’de kayıtlı araç sayısı 120 bini geçti
Köylerden toplanan ata tohumları huzurevi bahçesine ekildi
YEREL HABERLER Köylerden toplanan ata tohumları huzurevi bahçesine ...
9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER 9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi
Burslarından ayırdıkları bütçeyle köy okulunu yenilediler Üniversite öğrencileri anaokulu öğrencileri için canla başla çalıştı
YEREL HABERLER Burslarından ayırdıkları bütçeyle köy okulunu ...
Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobilin park halindeki araca çarpma anı güvenlik ...
10 yeni poliklinik hizmet odası oluşturuluyor Daha iyi hizmet için çalışıyorlar
YEREL HABERLER 10 yeni poliklinik hizmet odası oluşturuluyor Daha ...
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gece yarısı ziyaret
YEREL HABERLER Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine gece yarısı ziyaret
Zabıtadan kan bağışına destek
YEREL HABERLER Zabıtadan kan bağışına destek
Kent Parkı kullanılmaz hale getirdiler
YEREL HABERLER Kent Parkı kullanılmaz hale getirdiler
Dünyaca ünlü şef aşçı Yunus Emre Akkor, Düzce’ye geldi Düzce’nin yöresel yemekleri dünya mutfağını barındırıyor
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü şef aşçı Yunus Emre Akkor, Düzce’ye ...
Hırsızlar kameralara takıldı Enerji nakil kablolarını çaldılar
YEREL HABERLER Hırsızlar kameralara takıldı Enerji nakil kablolarını ...
“Bişey Yap Met” ayakta alkışlandı
YEREL HABERLER “Bişey Yap Met” ayakta alkışlandı
Minikler satranç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Minikler satranç turnuvası sona erdi
Düzce havalı silahlar Türkiye üçüncüsü
YEREL HABERLER Düzce havalı silahlar Türkiye üçüncüsü
Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de
YEREL HABERLER Spor Aşkı Engel Tanımaz Tırı Düzce'de
Düzce’de bir hafta da 77 köpek kısırlaştırıldı
YEREL HABERLER Düzce’de bir hafta da 77 köpek kısırlaştırıldı
Düzceli oryantiringçiler 9 madalya
YEREL HABERLER Düzceli oryantiringçiler 9 madalya
Düzce’de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için döndü
YEREL HABERLER Düzce’de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.