Düzce’de 3 ayda 722 daire ruhsat verildi

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– Düzce’de ilk üç ayda 722 daireye yapı ruhsatı izni, 867 daireye kullanım izni belgesi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2022 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen Daire sayısı toplam 722, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı toplam 867 oldu.

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