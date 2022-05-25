Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım (3)

Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere ait görüntüleri yayınlayan 2 kişi tutuklandı

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'BURASI KANDİL DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından makam aracına binmek için binadan çıkan Kılıçdaroğlu'na çok sayıda kişi sevgi gösterisinde bulunurken, alkışlayıp fotoğraf çektirdi. 2 kişi ise Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce" diye bağırarak tepki gösterdi. 2 kişi, koruma görevlilerince uzaklaştırıldı. Aracına binen Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlığına gitti.DHA-Politika Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ

2022-05-25 16:42:49



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