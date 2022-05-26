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Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı Düzce Valisi Cevdet Atay: "Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz"

İHA

Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı Düzce Valisi Cevdet Atay: "Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz"

– Düzce'de bir fabrikada AFAD gözetiminde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının 'Afet ve Tatbikat Yılı' ilan edilmesi çerçevesinde Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Ermop Sanayi Ürünleri Üretim fabrikasında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Düzce Valisi Cevdet Atay ve protokol temsilcileri de yer aldı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılan tatbikat, sirenlerin çalmasıyla başladı. Sesi duyar duymaz işlerini bırakan çalışanlar, deprem sırasında hayati öneme sahip "çökkapantutun" pozisyonuna geçti. İşçiler, AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle binadan tahliye edildi.

"Bu yaptığımız tatbikatlarla 160 bin kişiye ulaştık"
Tatbikatların önemine değinen Düzce Valisi Cevdet Atay, "Geçen yıl eğitim yılıydı, bu yıl da tatbikat yılı. Okullarımızda, kamu binalarımızda, sitelerde, evlerde, fabrikalarda, iş yerlerinde bu tatbikatları yapmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız tatbikatlarla 160 bin kişiye ulaştık. Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın doğal afetlerde yapılması gerekenlere karşı bilinçaltını oluşturup, büyük tehlikelerden, büyük sıkıntılardan en az hasarla kurtulmalarını sağlamak" dedi.
Fabrikada yapılan tatbikatın da verimli geçtiğini ifade eden Vali Atay, "Tatbikatı yerinde gördük, çok da memnun olduk. Vatandaşlarımız hazırlıklı. Özellikle 'çökkapantutun' pozisyonuna vatandaşlarımız alıştı. Bunu artık aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Çök, kapan ve tutunu hayatımızın her alanında unutmamamız gerekiyor. Bu bilinci yaygınlaştırmak için tatbikatlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tatbikat, çalışanlarımızın bilgilerini güncellemek için iyi bir fırsat oldu"
Fabrika müdürü Nevruz Barut ise personellere belirli zamanlarda doğal afetlere ilişkin eğitimler verdiklerini belirterek, "AFAD ile birlikte fabrikamızda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, çalışanlarımızın bilgilerini güncellemek için iyi bir fırsat oldu. Çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz ve depremi hiçbir zaman unutmamamız gerektiği bilincinde olan bir firmayız. O yüzden bu deprem tatbikatını başarıyla gerçekleştirdik. Tatbikat sonrasında ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yangın tatbikatı yaptık. Firmamız zaten 6 aylık periyotlarla yangın tatbikatı yapan bir firma" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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