Helikopter düşmesi ağaç devrilmesi tatbikatı yapıldı

–Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri Düzce’de helikopter kazası, ormanda kaçak kesim yapan köylülerin üzerine ağaç devrilmesi tatbikatı yaptılar.

Düzce’nin Kaynaşlı İlçesine bağlı Yeniyurt Yaylasında Düzce Ambulans Servisi Başhekimliği koordinasyonunda Kocaeli, Sakarya, Düzce illeri UMKE gönüllülerinin katılımıyla bölge tatbikat kampı gerçekleştirildi. Tatbikatında senaryo gereği, helikopter kazası, ormanda kaçak kesim yapan köylülerin üzerine ağaç devrilmesi, verilen koordinatlara göre hastanın yerinin tespit edilerek yapılan arama kurtarma faaliyetleri, çoklu trafik kazası, kaza alanında triyaj uygulamaları, temel yaşam desteği, havayolu açıklığının sağlanması, travmalı hastalara yaklaşım, gerekli iletişim ve bilgi akışının sağlanması, 4x4 araç vinçleme teknikleri eğitimi, araç kurtarma ekipmanları eğitimi ve uygulaması, acil yardım ünitesi kurulumu ve acil yardım aracı tanıtımı gibi birçok konuda eğitim verildi.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “İlimizde gerçekleştirilen bölge kampı ile tamamı gönüllülerden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin mevcut imkan ve kabiliyetleri ile afetlere yönelik hazırlıklarını görmek, afetler açısından yüksek risk taşıyan bölgemizde, afetlere yönelik hazırlıklı olma bilincini canlı tutmak, sağlık hizmetleri açısından kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve uyumu sağlamak amacıyla düzenlendi. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.

Düzce’de düzenlenen ve 3 gün süren bölge tatbikat kampına 45 UMKE gönüllüsü katıldı.

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