Düzce’de uzmanlar beslenmeyi konuşacak

Düzce Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 12 üniversiteden 28 öğretim üyesinin katılımı ile 2728 Mayıs 2022 tarihlerinde Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde, sağlık personeline yönelik “Beslenmede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlenecektir.

Düzce Belediyesinin ev sahipliğinde 2728 Mayıs 2022 tarihlerinde “Beslenmede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” gerçekleştirilecek. Sempozyum Genel Sekreterleri Uzm. Dr. Zeynep Yılmaz, 28 öğretim üyesinin katılacağı programa tüm meslektaşlarını davet ederek “Günümüzde hastalara multidisipliner yaklaşımın gerekliliği pek çok alanda yapılan gerek çalışmalar gerek tecrübeler ile kanıtlanmıştır. Hastalara gerek tanı aşamasında gerekse tedavi planlaması aşamasında bütüncül yaklaşım ile yaklaşmak günümüzde başarılı bir yaklaşım için şarttır. Bu yaklaşımlar içinde beslenme programı planlaması özellikle diyabet, kalp hastalıkları, romatizmal hastalıklar gibi pek çok kronik hastalıkta oldukça önemlidir. Beslenmeyi daha derin, daha detaylı ve daha pratik olarak incelemek, farklı tecrübeleri buluşturmak, farklı alanları bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz Beslenmede güncel yaklaşımlar sempozyumuna bu konuyla ilgilenen, özel ve kamuda çalışan tüm meslektaşlarımızı davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Sempozyuma İstanbul Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi’nden katılan tüm kıymetli hocalarımıza şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

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