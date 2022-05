DTSO meclis ve toplu komite toplantısı yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) olağan Meclis Toplantısı ve yılda iki kez yapılması gereken Toplu Komite Toplantısı, video konferans yolu ile gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ahmet Dertli olağan Meclis toplantısı gündemini ve sıralamasını meclis üyelerine aktardı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Mayıs ayı döneminde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, iç ve dış ziyaretler, katılım sağlanan iç ve dış paydaş programları ile ziyaretler hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Meclis toplantısı, aylık mizan ve mali raporların görüşülmesiyle sona erdi.

Meclis toplantısının ardından gerçekleştirilen Toplu Komite toplantısının da açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Ahmet Dertli; “Bildiğiniz üzere yılda iki kez yapmamız gereken Toplu Komite toplantılarının ikincisini de video konferans olarak yapmamız gerekti. İlk gündemimiz olarak hepimizin ortak değeri olan Düzcespor’un son dönemde oluşturduğu olumlu sinerjiyi konuşmak, kendilerine destek olmak, söz birliği yapmak ve ilimizin sportif alandaki tanıtımına en büyük katkıyı sağlayan Düzcespor’un yarınlarına daha güvenle bakabilmesine katkı sağlayabilmek için buradayız. Burada çok kıymetli başkan, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularımız var. Belli bir yere kadar Düzcespor’u taşıdılar. Şu an her şey güzel gidiyor. Başkan Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulu üyeleri her an takımın yanında. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak Düzcespor’umuza sahip çıkmalıyız. Düzce’nin sanayi, turizm ve tarıma ihtiyacı olduğu kadar sportif aktivitelere de ihtiyacı var. Gençlerimizi spora yönlendirebilmenin en önemli aşamalarından biri de sportif başarı sahibi bir kulübün olmasıdır. Düzcespor’un kentin ortak değeri olduğunu biliyoruz. Başta Başkan Gökhan Kapoğlu olmak üzere tüm yönetim kurulu ve teknik heyet hepsine bu gururu ve mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ederiz. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ailesi olarak Düzcespor’a maddi manevi her türlü katkıyı vereceğiz” dedi.

Toplantının devamında ise Meclis Üyesi Hasan Arslan, Turizm ve Kültür Bakanlığı bünyesinde yürütülen il tanıtım ve geliştirme programı hakkında meclis üyelerine bilgi aktardı. Komite başkan ve üyeleri toplantıda sektörleriyle alakalı sorun ve önerilerini dile getirdiler.

