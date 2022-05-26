Bölgenin en modern kütüphanesi için ilk kazma vuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgenin en modern kütüphanesi için ilk kazma vuruldu

İHA

Bölgenin en modern kütüphanesi için ilk kazma vuruldu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün girişimleriyle kentin en modern kütüphanesinin yapımı için ilk kazma vuruldu. Başkan Özlü, “Yapım çalışmasına başladığımız kütüphane projelerimizi kısa sürede tamamlayarak, bölgemize modern bir yapı daha kazandıracağız" dedi.
Uzun Mustafa Mahallesi'nde bulunan Eski Konak Gazinosu olarak bilinen alanda bölgenin en modern kütüphanesi oluşturulacak. Hayırsever iş insanı ve Düzce Belediyesi iş birliğinde yapılacak olan kütüphanenin yapım işini Nobel İlaç Firması Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy üstlendi. Kafkas Konak Park olarak adlandırılan alanın içerisine yapılacak olan Modern Kütüphaneye, hayırsever iş insanı Hasan Ulusoy'un annesinin adı verilecek.

İşe başlama töreni yapıldı
Sabiha Ulusoy Kütüphanesi olarak adlandırılacak olan kütüphanenin temel atma törenine Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Nobel İlaç Firması Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı. Proje hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Burada hayırsever iş insanız Hasan Ulusoy Beyefendinin destekleri ile bir modern bir Kütüphane oluşturuyoruz. Kütüphanemizin içerisinde, Kitap söyleşileri, öğrencilerimiz için tanıtım ve eğitim amaçlı etkinlikler, konferans ve dinleti, imza günü, piyano ve keman dinletileri, sinema geceleri düzenleme imkanı bulacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Özlü, projenin yapımını üstlenen hayırsever Hasan Ulusoy’a teşekkür ederek devam ettiği konuşmasında, "Burası için bir çalışma daha hazırladık. Samsun Üniversitesi'nde sanat profesörü arkadaşımız Kafkas toplumlarını yansıtan bir rölyef çalışması yapıyoruz. 2.2 metre yüksekliğinde 8 metre boyunda bir rölyef olacak. Kafkas toplumlarının Düzce’ye yerleştirdiği ilk yer olan Uzunmustafa Mahallesi'nde yapıyoruz. Kafkas toplumlarının acılarını, kültürlerini yansıtan sanatsal kalıcı bir eser olacak. Önümüzdeki dönemlerde burası bir kültür merkezi niteliğini de taşıyacak” ifadelerinde bulundu.

Hiç düşünmeden ‘evet’ dedim
Sabiha Ulusoy Kütüphanesinin işe başlama töreninde konuşan Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy ise 22 yıldır Düzce’ye yatırım yaptıklarını ve kendilerini Düzceli olarak gördüklerini kaydederek, "Burada bir kütüphane yaptırılması konusunu Başkan bana ilettiğinde hiç düşünmeden ‘evet’ dedim. Çünkü ben de artık bir Düzceliyim. İhracatını yaptığımız 50 ülke ve Türkiye’ye 22 yıldır sağlık taşıyoruz. Düzce’ye de en büyük yatırımımızı gerçekleştirdik. Düzcelilerle kol kola ilerliyoruz. Buranın ilim ve irfan yuvası olmasını diliyorum. Merhum annemin isminin koyulacağı olması da benim için çok büyük bir şereftir. Sabiha Ulusoy Kütüphanesi Düzcelilere armağan olsun” şeklinde konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü Rüstem Can’ın dualarıyla iş makineleri çalışmaya başladı. 3 bin 115 metrekare alan üzerinde 240 metrekare olarak yapılacak kütüphanede konferanslar, kitap söyleşileri, konser ve sinema günleri düzenlenebilecek. Kütüphanenin içinde bulunduğu alan bölge insanının da gönül rahatlığıyla nefes alabileceği doğayla bütünleşmiş şehir içi sosyal yaşam alanlarından biri olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocukluklarını tekrardan yaşama imkanı buldular
YEREL HABERLER Çocukluklarını tekrardan yaşama imkanı buldular
DTSO meclis ve toplu komite toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER DTSO meclis ve toplu komite toplantısı yapıldı
DTSO Düzcespor'un yanında
YEREL HABERLER DTSO Düzcespor'un yanında
Sosyal meselelere Güngör'ün yaklaşımı konuşuldu
YEREL HABERLER Sosyal meselelere Güngör'ün yaklaşımı konuşuldu
Liseli öğrenciler Düzce Üniversitesi’ni gezdi
YEREL HABERLER Liseli öğrenciler Düzce Üniversitesi’ni gezdi
TÜGVA Düzce buluşmalarına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER TÜGVA Düzce buluşmalarına ev sahipliği yaptı
Düzce’de uzmanlar beslenmeyi konuşacak
YEREL HABERLER Düzce’de uzmanlar beslenmeyi konuşacak
Helikopter düşmesi ağaç devrilmesi tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Helikopter düşmesi ağaç devrilmesi tatbikatı yapıldı
Kayserispor ve Sivasspor taraftarları kavga etti
YEREL HABERLER Kayserispor ve Sivasspor taraftarları kavga etti
Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla anlatıldı Düzce Valisi Cevdet Atay: "Tatbikatlarımızı 160 bin kişiye yaptırdık, yaptırmaya da devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Fabrika çalışanlarına deprem gerçeği tatbikatla ...
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını ...
Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Burası Kandil değil, Düzce" tepkisi
YEREL HABERLER Kemal Kılıçdaroğlu'na: "Burası Kandil değil, Düzce" ...
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını ...
Kılıçdaroğlu: "Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti, CHP'dir" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa, demokrasi de o kadar güçlü olur" "Kesin Hesap Komisyonu kuracağız, başkanı da ana muhalefetten olacak" "Devlet yönetmek sorumluluk ister, o nedenle böyle bir planlama teşkilatımız olacak"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: "Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan ...
Düzce 10 dönüm genişliyor
YEREL HABERLER Düzce 10 dönüm genişliyor
Düzce Otları Festivali markalaşıyor
YEREL HABERLER Düzce Otları Festivali markalaşıyor
Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar
YEREL HABERLER Trafik kazalarına müdahale eğitimi yaptılar
MSM’de Suşhi ve Meksika yemekleri yapılacak
YEREL HABERLER MSM’de Suşhi ve Meksika yemekleri yapılacak
Düzce’de 3 ayda 722 daire ruhsat verildi
YEREL HABERLER Düzce’de 3 ayda 722 daire ruhsat verildi
Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Özlü, eğitime yönelik yapılan projeleri ...
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Siyasette yeni bir anlayışı egemen kılmak istiyoruz" Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'de
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Siyasette yeni bir ...
Antik tiyatroda 2 bin yıl sonra ilk oyun Konuralp Antik Tiyatrosu kapılarını Aristophanes’in Kuşları ile açtı
YEREL HABERLER Antik tiyatroda 2 bin yıl sonra ilk oyun Konuralp ...
Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile buluştu
YEREL HABERLER Antik kent tiyatrosu 2 bin yıl sonra seyirci ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.