Öğrencilerden farkındalık sergisi

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, farkındalık çalışmasıyla üniversite hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde tedavi gören hastalar ile yaptıkları çalışmalardan oluşan sergi açtı.

Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf öğrencileri Saliha Bir ve Sevda Öcal, ruh sağlığı bozuklukları ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Düzce Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde makro mücadele çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada Psikiyatri Servisi’nde tedavi gören hastalarla etkinlik saatlerinde çizim, boyama ve geri dönüşümlü materyallerle çalışmalar yaptı. Öğrenciler; Psikiyatri Servisi doktor ve hemşirelerle iş birliği içinde, dört oturum halinde yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan eserleri, açtıkları stantta bir gün boyunca sergiledi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri; sergiyi ziyaret eden hasta, hasta yakınları ve çalışanlara yaygın ruhsal hastalıklar, belirtileri, ruh ve sinir hastalığına sahip kişiler hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgilendirici broşür de dağıttı.

Sergiyi ziyaret ederek bilgi alan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

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