Sembolik köprü bu yıl bordo-maviye boyandı

– Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Düzce'deki sembolik şampiyonluk köprüsü bordomaviye boyandı.

Düzce'de yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar, 20212022 sezonu lig şampiyonu olan Trabzonspor için Boğaziçi beldesindeki şampiyonluk köprüsünü bordomavi renklere boyadı. Köprünün önünde davul zurna eşliğinde tezahüratlar yapan taraftarlara Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan da eşlik etti. İbrahim Ercan tarafından 2014 yılında başlatılan köprü boyama işlemi gelenek hale geldi. 'Boğaziçi Köprüsü' adı verilen sembolik köprü, her yıl hangi takım şampiyon olursa o renge boyanıyor.



"Biz 'O sene bu sene' dedik"

Düzce Trabzonsporlular Derneği yönetim kurulu üyesi Gökhan Yiğit, "Belediye Başkanı İbrahim Ercan sağ olsun, bize bir güzellik yaptı. Köprüyü bordo maviye boyattı. Biz 'O sene bu sene' dedik ama her sene bu köprü bordo maviye boyanacak. Başkanım Fenerbahçeli ama sporun renkli güzelliği de burada. Bir Fenerbahçeli başkanın bize bu imkanı sunması, bir köprünün bordomaviye boyanmasını Türkiye'nin görmesi lazım. Gelecek sene Trabzonspor yine şampiyon olacak ve bu köprü yine bordomavi olacak" şeklinde konuştu.



"Hangi takım şampiyon olursa olsun, köprümüz o takımın renklerine boyanıyor"

Beldenin isminin 'Boğaziçi' olması dolayısıyla Boğaziçi Köprüsü'nün maketini yaptırdıklarını söyleyen Başkan Ercan, "Beldemize Boğaziçi Köprüsü'nü anımsatan bir minyatür köprü yapmıştık. 2014 yılında, Süper Lig'de hangi takım şampiyon olursa olsun, köprümüzün o takımın renklerine boyanması kararını aldık. 2014 yılından bu yana şampiyon olan takımın renkleri boyanıyor. Bu sene de 20212022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunda Trabzonspor şampiyon oldu. Düzce Trabzonsporlular Derneği ile temasa geçtik. Onlarda bu etkinliğin içinde yer aldılar" diye konuştu.

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