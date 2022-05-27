Düzce'de kadın cinayeti Kocası tarafından boğularak öldürüldü

– Düzce’de çıkan tartışmada koca 25 yıllık eşini boğarak öldürdü. Eşini öldüren koca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce’de öğlen saatlerinde meydana gelen olayda bir kadın kocası tarafından öldürüldü. Alınan bilgilere göre; Çamlıevler Mahallesi 1.Çamlıevler Caddesi FI1Blok’ta meydana gelen olayda Ali Ş.(65) isimli adam eşi Nevriye Ş.(54) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle koca Ali Ş. 25 yıllık karışını boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Ali Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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