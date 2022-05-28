Öğrenciler kan vermek için yarıştı

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– Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda, kan bağışı etkinliği düzenlendi. Öğrenciler kan verebilmek için birbirleri ile yarıştı.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin barındığı Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurdunda, kan bağışı etkinliği düzenlendi. Düzce Kızılay ekiplerince yurdunda yemek hane kısmında gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce öğrenci kan bağışlamak için birbirleri ile yarıştı. Gün boyu yurt yemekhanesinde devam eden kan bağışı etkinliğinde 230 ünite kan toplandı.

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