Hastalıklarda Beslenme sempozyumla masaya yatırıldı Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen uzmanlar 2 gün boyunca beslenmeyi tartışıyor

Düzce Belediye Başkanlığı ile Sağlık Müdürlüğü sağlık personellerine yönelik “Beslenmede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlendi. İki gün süren sempozyumda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen akademisyenler ve uzmanlar, hastalıklarda beslenme konusunda bilgiler aktardı.

Düzce Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür Merkezinde yapılan sempozyumun açılış törenine Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, davetliler ve sağlık yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Sempozyumda alanında uzman akademisyenler “Hastalıklarda Beslenme ve Geriatride Beslenme” konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. 13 üniversiteden 28 akademisyenin katıldığı sempozyumda beslenmede güncel yaklaşımlar ve hastalıklarda beslenme konuları iki gün boyunca sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara anlatıldı.



“Sağlık için hareket edin”

Sempozyumun açılışında konuşan Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu belirterek, “Beslenmede güncel yaklaşımlar sempozyumumuzu çok önceden planlamıştık. Sağlık Bakanlığımızın obeziteyle mücadelede, sağlıklı ve hareketli yaşam için yaptığımız çalışmalar ve organizasyonlar var. Bu çerçevede sempozyumla bir araya gelebildik. Bir atasözümüz var ‘Can boğazdan gelir diye’ ama beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca sağlıklı yaşam için hem beslenmemize hem de fiziksel aktivitelere özen göstermemiz lazım. Bu organizasyona ev sahipliği yapan 65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye, sempozyuma katkı sunan bütün akademisyen ve hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Belediye başkanı Özlü, ağırladı

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi. İlk gün sonunda katılımcıları Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü akşam yemeğinde Mutfak Sanatları Merkezi’nde ağırladı. Akademisyenlerle tek tek ilgilenen Dr. Faruk Özlü, “Güzel bir etkinlik için ilimize 13 farklı üniversiteden gelen 28 akademisyene hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikleri ilimizde sık sık yapacağız” dedi.

Sempozyumda sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadelede beslenme, hastalıklarda beslenme konuları akademisyenlerce katılımcılara anlatıldı.

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