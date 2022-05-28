Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca tutuklandı 

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, tartıştığı eşi Nevriye Şeker´i (54) boğarak öldüren Ali Şeker (65), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Demetevler Mahallesi´nde meydana geldi. Ali Şeker, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Nevriye Şeker´i boğdu. Evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesiyle gelen polis ekibi, kaçmaya çalışan Şeker´i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Nevriye Şeker´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Şeker ise emniyetteki ifadesinde, tartışma sırasında anlık sinirle eşini öldürdüğünü, çok pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Ali Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ
2022-05-28 17:20:17
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