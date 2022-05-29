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Doğa tutkunlarının rotası Topuk Yaylası oldu

İHA

Doğa tutkunlarının rotası Topuk Yaylası oldu

– Düzce'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan bin 280 metre yükseklikteki Topuk Yaylası'nda doğanın tadını çıkardı.
Hava sıcaklıklarının 27 derece ölçüldüğü Düzce'de, sıcak havadan bunalan vatandaşlar, doğal güzellikleriyle bilinen Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'na çıktı. Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili Topuk Yaylası'nda doğanın tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları kamp kurdu, bazıları ise trekking ve foto safari yaptı.
Arkadaşları ile birlikte Topuk Yaylası'na gelen vatandaş, "Topuk Yaylası'nda çok güzel bir hava var. Biraz serinlemek için buraya geldik ve ulaşımda herhangi bir sorun yaşamadık. Herkesin Topuk Yaylası'na gelmesini isterim. Çünkü burada ağaçların arasında muhteşem bir göl var. Trekking alanlarının yanı sıra gölün etrafında yürüyüş de yapılabiliyor, sabah sporu yapılabiliyor. Bölgede bulunan tesiste gece konaklama veya doğa kampı yapılabilir. Biz de burada piknik yapacağız. Kahvaltı sonrasında ATV safarisi yapmayı düşünüyoruz" dedi.
Doğasıyla mest eden Topuk Yaylası, drone ile havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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