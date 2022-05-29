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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akademisyenler antik tiyatroya hayran kaldı

İHA

Akademisyenler antik tiyatroya hayran kaldı

– Düzce'de tarihi M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ni gezen akademisyenler, tiyatronun tarihi dokusuna hayran kaldı.
Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde bulunan ve "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen iki günlük "Beslenmede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" için kente gelen akademisyenler de programın son gününde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile birlikte Prusias Ad Hypium'u gezdi. Arkeolog Koray Erdoğan'dan bilgi alan akademisyenler, Roma döneminde yapılan tiyatroya hayran kaldı.

"Düzce'ye gelen ziyaretçilerin uğrak noktası oldu"
Konuralp'teki kazı çalışmalarının büyük ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce’ye gelen her ziyaretçi bu kazıları görmek istiyor. Bugün de burada önemli misafirlerimize ağırlıyoruz. Türkiye'nin muhtelif üniversitelerinden Düzce’ye bir sempozyum için gelen 12 farklı üniversitedeki görevli hocalarımızı burada misafir ediyoruz. Kazılarımızı onlara anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Çok anlamlı sorular soruyorlar. İnşallah önümüzdeki günlerde burası önemli bir destansı merkezi olacak. Her hafta sonu buraya Türkiye'nin çok farklı bölgelerinden gelenler var ve biz de gelenlere burayı anlatması için bir arkeoloğumuzu görevlendiriyoruz. Prusias Ad Hypium büyük ilgi görüyor. Kazılarda belli bir noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Aynı zamanda burada bir sokak inşa ediyoruz. Bir sanat sokağı inşaatına başladık. Konuralp antik kenti, antik tiyatrosu, kültür ve sanat sokağı birbirlerini tamamlayan üç ana unsur olacak" dedi.

"Sanatçılar konser verecek"
Prıusias Ad Hypium'da tiyatro gösterilerinin de yapıldığını belirten Özlü, "Geçtiğimiz hafta sahnelenen Aristofanes'in 'Kuşlar' eseri çok büyük ilgi gördü. Gösteriden sonra Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden beni arayanlar oldu. Bu konuda yazı yazanlar oldu. Önümüzdeki günlerde bu tip faaliyetleri tekrarlayacağız. Geçen hafta yapılan gösterenin tekrarı olacak. Önümüzdeki günlerde yine burada Türkiye'nin önde gelen piyanistleri, önde gelen sanatçıları konserler verecekler" diye konuştu.

Akademisyenler hayran kaldı
Antik kenti gezen Karadeniz Teknik Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zümrüt Bahat, "Düzce çok güzel, antik kent ise etkileyici geldi. Yıllar önce bu kadar görkemli yapıların sanatsal olarak yapılmış olması insana şevk ve zevk veriyor" dedi.
İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Gülistan Bahat ise, "Düzce’yi Ankara ile İstanbul arasında gelip geçerken görüyorduk. İlk defa şehirde kaldım. Karadeniz tadı var. Buna vesile olanlara teşekkür ederim. Çok üst düzey bir toplantı oldu. Antik tiyatro insanı etkiliyor. Son dönemde açığa çıkartıldığını öğrendik. Tarihi yapılarımıza sahip çıkılıyor olması memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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