Düzce'de evin çatı katında başlayan yangında 3 kadın dumandan etkilendi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de bir evin çatı katında çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi, 3 kişi etkilendi.

Yangın saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Gazi Osman Sokak'ta meydana geldi. Kadir Özlü'nün kiracı olarak kaldığı 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler nedeniyle oluşan dumandan evde bulunan 3 kadın dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Düzce İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri evde bulunan kadınları çıkardı. Kadınlar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıalarak tedavi altına alındı. İtfayenin çalışmasıyla yangın söndürlürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-05-29 18:10:27



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