Düzce Kadın Futbol takımı 2. Lig'e yükseldi

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Düzce Kadın Futbol takımı, Çanakkale Dardanel Kadın Futbol Takımını 10 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

3. Lig H Grubunda mücadele eden Düzce Kadın Futbol takımı, rakibi Çanakkale Dardanel’i Bursa’nın Osmangazi ilçesinde oynana maçta 10 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

2. Lig'e çıkma başarısı gösteren takımlar, kendi aralarında maç yaparak Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

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