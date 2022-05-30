Sınav heyecanını yaşayarak öğrendiler

Düzce Açı Eğitim Kurumları üniversite sınavı öncesinde öğrencilerin sınav anını yaşaması için deneme sınavını üniversitede amfi de gerçekleştirdi. Öğrenciler, gerçek sınav deneyimini yaşayarak deneme sınavına girdiler.

Düzce’de yaptığı farklı etkinliklerle eğitime destek olmaya çalışan Düzce Açı Eğitim Kurumları bu sefer alışılmamış deneyime ev sahipliği yaptı. Yapılacak olan TYT sınavı öncesinde öğrencilere sınav anını yaşatmak için kolları sıvayan Açı Eğitim Kurumları yönetimi, öğrencilerine deneme sınavını Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi amfisinde gerçekleştirdi. Sınava girecek olan öğrencileri sınav öncesinde tek tek arayarak salona alan öğretmenler, sınav kitapçıklarını da dağıttılar. Ardından bilgilendirme yaparak sınavı başlattılar.

Öğrenciler ise TYT Sınavının aynısını yaşayarak, heyecanlarını yenmeyi ve sınava odaklanmayı birebir yaşayarak öğrendiler.

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