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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Atay öğrenci ve vatandaşlarla doğada yürüdü

İHA

Vali Atay öğrenci ve vatandaşlarla doğada yürüdü

– Düzce’nin Gümüşova ilçesinde “Doğa Yürüyüşü” etkinliği düzenlendi.
Gümüşova ilçesi YeşilyaylaDereköy arasında düzenlen doğa yürüyüşüne Vali Cevdet Atay, kamu ve özel kurum temsilcileri, öğrenciler ve doğaseverler katılım sağladı. Yaklaşık 500 kişinin katılım gösterdiği “Doğa Yürüyüşü” etkinliği ile doğaseverler, Gümüşova’nın doğal güzelliklerini yerinde görerek, düzenlenen kültürel etkinliklerle neşeli bir gün geçirdi.
Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik sonunda kısa bir konuşma yapan Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan, üniversite öğrencileriyle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, düzenlenen kültürel etkinliklerin önemine değindi. Pandemi nedeniyle herkesin bu tür etkinliklerden uzak kaldığını ve birlikte olmayı özlediklerini ifade eden Tozan, Türkiye’nin dört bir yanından Düzce’ye gelen öğrencilerin taleplerini önemsediğini dile getirdi. Etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür eden Muharrem Tozan, başka etkinliklerde birlikte olma temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.
Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sıtkı Akıncıoğlu ise, Düzce Üniversitesi’nin yaptığı etkinliklere sağladığı katkılardan dolayı Gümüşova Belediyesi Başkanı Muharrem Tozan’a teşekkür ederek, öğrencilerle ve diğer katılımcılarla güzel bir etkinlik gerçekleştirmenin memnuniyetini dile getirdi.

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