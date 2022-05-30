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Ev hanımları e-ticaret için İngilizce öğreniyor Hamarat kadınlar İngilizce öğrenerek yurtdışına açılacak

İHA

– Düzce'de maharetli kadınlar, yaptıkları ele emeği ürünleri yurt dışına pazarlayabilmek için İngilizce öğreniyor.

Ev hanımları e-ticaret için İngilizce öğreniyor Hamarat kadınlar İngilizce öğrenerek yurtdışına açılacak

– Düzce’de maharetli kadınlar, yaptıkları ele emeği ürünleri yurt dışına pazarlayabilmek için İngilizce öğreniyor.
Düzce Valiliği öncülüğünde Düzce’deki yetenekli ve hamarat kadınların bir araya gelerek kooperatifleşmesi amacıyla 'Kadın Emeği Merkezi açıldı. Çeşitli el işi ve yöresel ürünler yapan kadınlar bu merkezde bir araya gelerek hem ürünlerini yapıyor, hem de ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

Yurt dışından talep gelince İngilizce kursuna başladılar
Kadınların yaptıkları ürünlere yurtdışından da talepler gelince Kadın Emeği Merkezi ve English Fast Yabancı Dil Kursu ortak projeye start verdi. Kursa başlayan ev hanımları, ürünlerini rahatlıkla yurt dışına pazarlayabilecek. Kadın Emeği Merkezi'nde yapılan ürünlerin internet ortamında satılmasına olanak sağlayan firmanın sahibi Tuğçe Songül Özkan, “El emeği, göz nuru ürünleri satabilmek için pazarlama platformlarında çalışmalar yapıyoruz. Merkezimizde son olarak Açı Eğitim Kurumları, English Fast Yabancı Dil Kursu ile birlikte yabancı dil eğitimi başlattık. Bu protokol ile İngilizce öğreniyoruz. Özellikle yurtdışı satışlarında faydasının olacağını düşünüyoruz. Düzce’ye özgü bütün ürünler bu merkezde yer alıyor. Liflerden, el emeği cam işlemesine kadar, geniş bir yelpazede hizmet ediyoruz. Üretilen ürünleri zaten satışa çıkarttık. Öğrendiğimiz İngilizce ile satışların yurtdışına da açılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Yurtdışından gelen siparişlerimi kendim cevaplandıracağım”
Kadın emeği merkezinde cam işleme yapan Emel Terzioğlu ise, “Cam kumlama, cam yaldızlama, cam altı boyama yapıyorum. Bugünde yabancı dil kursundayım. Çünkü yurtdışından siparişlerim oluyor. Siparişlerime cevap verebilmek için İngilizce kursu almak istedim. Emeğimin karşılığını da yavaş yavaş görüyorum” dedi.
Düzce sarması yapan Müzeyyen Usta ise, “Kadın girişimci olarak Kadın Emeği Merkezinde dükkanım var. Bütün kadınlara katkısı olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok güzel Yurtdışı satışlarımızla ilgili hedeflerimiz var. Şu an yurtdışı ile çalışan arkadaşlarımız var. İnşallah bizde bu kategoriye gireriz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlarımız yurtdışı anlaşmalarını kendileri yapabilecekler”
İngilizce öğretmeni Selin Türken de, “Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın Emeği Merkezi'nde de her zaman çalışan, üreten kadınlarımızın arkasındayız. Kadınlarımızın yurtdışı anlaşmalarında, kendilerini ifade edebileceği seviyeye gelmeleri için eğitim veriyoruz. Daha çok konuşmaya dayalı İngilizce eğitim veriyoruz. Kur bitiminde kendilerini çok güzel bir şekilde ifade edebilecekler” dedi.

“Kadın öğrenirse, çocukta öğrenir"
English Fast Kurum Müdürü Fatma Aksu ise kadınların hem satışlarında, hem de anne olarak önemli görevleri olduğunu belirterek, "Anne öğrenirse çocukta öğrenir felsefesinden yola çıktık. Düzce Valisi Cevdet Atay öncülüğünde başlanan Kadın Emeği Merkezi var. Örnek olacak bir çalışma. Kadınlarımız yaptıkları ek işlerini yurtdışında tanıtmak, satmak istediklerinde mutlaka bir dil gerekecek. Tercümanlarla çalışmak yerine, kendileri ürünlerini satabilsinler diye bizde dahil olmak istedik” şeklide konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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