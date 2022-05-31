Yeşilay’dan sigarasız bir yaşama davet

– Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde herkesi sigarasız bir yaşama davet etti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Tütün bağımlılığıyla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, bırakabilirsin uygulaması ile sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek sağlıyor.

Yeşilay’ın tütün bağımlılığıyla mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber; “Yeşilay olarak, tütün bağımlılığıyla mücadelemize hız kesmeden devam ediyor, bu konuda dünyada öncü bir rol üstleniyoruz. Bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için 7’den 77’ye farklı yaş gruplarına yönelik projeler yürütüyoruz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde yaptığımız çalışmalarla da bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. ‘Tütün Bağımlılığı Müdahale Programı’ ile her yaştan vatandaşımızın sigarayı bırakmasına ücretsiz destek oluyoruz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığımız ile birlikte geliştirdiğimiz bırakabilirsin uygulamasıyla ve YEDAM Danışma Hattımızla destek sağlamaya devam ediyoruz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde de tüm vatandaşlarımıza tütünsüz ve sağlıklı bir yaşam çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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