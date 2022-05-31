Düzce Valiliğinden “Ateş yakma ormanı koru” çağrısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarının önüne geçebilmek için tedbirler alınmaya başlandı. Düzce Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda ormanlık alanlarda ateş yakılmaması istendi.

Paylaşımda ormanlık alanlara izmarit atılmaması ve çöplerin toplanması uyarısında bulunularak “Orman yangınlarını önlemenin yolu, ormanlık alanlarda dikkatli ve tedbirli olmaktan geçiyor. Ormanlık alanlarda, Çöplerini Topla, İzmarit Atma, Ateş Yakma” denildi.

Orman yangınlarının yüzde 95’inin insan kaynaklı olduğu hatırlatılarak “Piknik sonrasında ateşin söndürülmemesi, çöp, cam, pet şişe gibi ürünleri ortamda bırakılmamasına dikkat edilmeli” şeklinde bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.