Düzce, bilim ve teknoloji üssü olacak

Düzce Belediyesinin, çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturmak amacıyla da başlattığı Bilim Merkezinin çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, Başkan Dr. Faruk Özlü öncülüğünde eğitim çıtasını yükseltmek, geleceğin bilim insanlarının yetişmesini sağlamak ve nitelikli eğitimin önünü açmak adına ortaya koyduğu vizyonu geniş yelpazeye yayıyor. Cumhuriyet Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren Düzce Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde yapımı gerçekleştirilen Bilim Merkezinin inşaatı çalışmalarında sona yaklaşılıyor.

7 Bin 630 metrekare alanda sergi salonlarından deney düzeneklerine, oyun alanlarından sessiz kütüphaneye, bilim mağazasından bilim atölyelerine, eğitici bölümlerden planetaryum kadar bir çok etkinlik alanının bulunacağı ve Düzce’nin yanı sıra bölgeye de hitap etmesi hedeflenen bilim merkezi Türkiye’de 7’nci merkez olma özelliğini de taşıyor.

19 Milyon TL’ye mal olması beklenen merkezde yapılan çalışmalara yönelik değerlendirme de bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Sosyal Yaşam Merkezimizi Bilim Merkezine dönüştürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’de sayılı yerde bulunan merkezin 7’ncisini şehrimize kazandırma noktasında kararlı şekilde ilerliyoruz. Bu merkez ile Düzce, bilim ve teknoloji üssü haline gelecek. Düzce’nin değişim ve dönüşümüne büyük katkı sağlayacak. Bunun için hep birlikte çalışacağız, çalışarak dönüşeceğiz ve buradan yetişecek bilim insanlarının başta şehrimiz ve bölgemize ardından da ülkemize hizmet vermelerine ön ayak olacağız” dedi.

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