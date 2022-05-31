Ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler satıldı Belediyeye 1 milyon 400 bin TL’lik gelir

Düzce Belediyesi tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış otobüslerin ihale yoluyla satışı gerçekleştirildi. Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ihale sonucunda 25 adet otobüs, 1 Milyon 400 Bin TL bedelle satıldı.

Düzce Belediyesi tarafından, ekonomik ömrünü tamamlamış 25 adet toplu taşıma otobüsünün satışına yönelik ihale gerçekleştirildi. Açık Teklif Usulü Arttırma ve Kapalı Zarf usulü gerçekleştirilen satış ihalesin de 1 Milyon 400 Bin TL’lik gelir elde edildi.

31 Mayıs 2022 Salı günü Belediye Encümen Toplantı Salonunda saat 11.00’da başlayan ihale de 4 katılımcı hazır bulunurken, LG GAZ TİC. LTD.ŞTİ. Bir Milyon 400 Bin TL ile en yüksek teklifi vererek ihalenin kazananı oldu.

Düzce Belediyesi gerçekleştirdiği ihale ile ekonomik ömrünü tamamlamış olan otobüslerin satışından önemli bir gelir elde etmiş oldu.

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