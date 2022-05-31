Yaza merhaba konseri

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen “Yaza Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri” gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Haluk Yücel şefliğinde icra edilen konserde, Müzik Bölümü öğrencilerinin koro ve solo performansları dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Türk Sanat Müziği’nin birbirinden değerli eserlerinin başarıyla seslendirildiği konser ile Düzce Üniversitesi’nde yine sanatla dolu bir akşama imza atıldı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü ile sahnede öğrencilere eşlik eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ın solo performansı beğeni topladı.

“Yaza Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri” teşekkür belgelerinin takdiminin ardından sona erdi.

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