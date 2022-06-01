Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu

İHA

Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu

Düzce’de trafo merkezinden çalınan kabloların peşine düşen jandarma ekipleri, girdikleri hurdalıkta daha önce çalınan trafik yol tabelaları ile uyuşturucu madde yakaladı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan bir köyde elektrikler kesildi. Alınan ihbar üzerine trafo merkezine giden görevliler trafo merkezindeki kabloların kesilerek çalındığını gördüler. Durumu vakit kaybetmeden jandarma ekipleri haber verildi. Jandarma tarafından yapılan detaylı çalışma sonrası hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.N. olduğu tespit edildi. Şahsın bulunduğu hurdalığa baskın yapan ekipler yaptıkları aramada çalınan kablolar ile birlikte 1 adet tabanca, 5 adet tabanca mermisi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 gram metamfetamin maddesi, 5 adet trafik yön bilgilendirme levhası, 5 adet alüminyum tabela profili ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Otomobillerin hurda parçalarından heykellere yoğun ...
Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim
Kablo hırsızı ormana kaçarak izini kaybettirdi
YEREL HABERLER Kablo hırsızı ormana kaçarak izini kaybettirdi
Düzce’yi dünyaya tanıttılar Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Abu Dabi, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Mısır, İran ve Iraklı yatırımcıların Düzce ilgisi
YEREL HABERLER Düzce’yi dünyaya tanıttılar Suudi Arabistan, Kuveyt, ...
Sağlıkçılar farkındalık standı açtı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar farkındalık standı açtı
Düzce’de taksi durakları yenileniyor
YEREL HABERLER Düzce’de taksi durakları yenileniyor
Düzce’nin festivali başlıyor
YEREL HABERLER Düzce’nin festivali başlıyor
Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı
Sancaklar-Çamköy yolu asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Sancaklar-Çamköy yolu asfaltlanıyor
Çocuklar oynasın diye Kent Park’ta onarım başladı
YEREL HABERLER Çocuklar oynasın diye Kent Park’ta onarım başladı
Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi ...
Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı
Uğurlu Işık kupayı kaptı
YEREL HABERLER Uğurlu Işık kupayı kaptı
Yaza merhaba konseri
YEREL HABERLER Yaza merhaba konseri
Ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler satıldı Belediyeye 1 milyon 400 bin TL’lik gelir
YEREL HABERLER Ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler ...
Düzce, bilim ve teknoloji üssü olacak
YEREL HABERLER Düzce, bilim ve teknoloji üssü olacak
Sanatçılardan kadın voleybolculara moral ziyareti
YEREL HABERLER Sanatçılardan kadın voleybolculara moral ziyareti
Düzce Valiliğinden “Ateş yakma ormanı koru” çağrısı
YEREL HABERLER Düzce Valiliğinden “Ateş yakma ormanı koru” çağrısı
İhracat ve ithalat arttı
YEREL HABERLER İhracat ve ithalat arttı
Yeşilay’dan sigarasız bir yaşama davet
YEREL HABERLER Yeşilay’dan sigarasız bir yaşama davet
Şehir mezarlığı aydınlatılıyor
YEREL HABERLER Şehir mezarlığı aydınlatılıyor
Yenilenen okula bilgisayar bağışlandı
YEREL HABERLER Yenilenen okula bilgisayar bağışlandı
Öğrenciler İstanbul’un Fethini kutladı
YEREL HABERLER Öğrenciler İstanbul’un Fethini kutladı
İlkokul öğrencilerine spor malzemeleri verildi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerine spor malzemeleri verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.